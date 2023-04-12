Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Заместителя начальника московского ИФНС № 15 обвинили во взяточничестве

Степан Жирнов
Происшествия
Заместителя начальника московского ИФНС № 15 обвинили во взяточничестве
Фото: СК РФ

Заместителя начальника столичного ИФНС № 15 Елену Ишханову обвинили во взяточничестве. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 12 апреля.

По ее словам, в период с сентября 2016 по октябрь 2018 года Ишханова занимала должность начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС № 28. За этот период она регулярно получала взятки от предпринимателя и закрывала глаза на его нарушения. В результате чего бизнесмен заработал один миллиард 800 миллионов рублей.

Благодаря слаженной работе правоохранительных органов Ишханову задержали. В ее отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». В скором времени следствие обратится в суд для избрания фигуранту меры пресечения.

Другое уголовное дело о взятках закончилось 12 апреля обвинительным приговором. Бывшего заместителя главы московской таможни Сергея Цуканова признали виновным и приговорили к пяти годам колонии строгого режима.

Взятки Налоги ФНС Следственный комитет Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Анатолий Петрукович
Анатолий Петрукович

Лунный аппарат добудет воду: какой будет следующая миссия российских ученых

Владимир Сурдин
Владимир Сурдин

Марсианских яблочек ждать еще долго

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Вундервафли» наготове: о чем бредят в нацистской Украине

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Наука полна романтики, она вдохновляет: зачем нам изучать космос

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Происхождение авторского текста: Американская гильдия сценаристов хочет узаконить использование ИИ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Все мнения
О проекте