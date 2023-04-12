Заместителя начальника московского ИФНС № 15 обвинили во взяточничестве

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Заместителя начальника столичного ИФНС № 15 Елену Ишханову обвинили во взяточничестве. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 12 апреля.

По ее словам, в период с сентября 2016 по октябрь 2018 года Ишханова занимала должность начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС № 28. За этот период она регулярно получала взятки от предпринимателя и закрывала глаза на его нарушения. В результате чего бизнесмен заработал один миллиард 800 миллионов рублей.

Благодаря слаженной работе правоохранительных органов Ишханову задержали. В ее отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». В скором времени следствие обратится в суд для избрания фигуранту меры пресечения.

Другое уголовное дело о взятках закончилось 12 апреля обвинительным приговором. Бывшего заместителя главы московской таможни Сергея Цуканова признали виновным и приговорили к пяти годам колонии строгого режима.