Неизвестный на электросамокате сбил пенсионера в Битцевском лесу

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, природно-исторический парк Битцевский лес Карта всех событий

На юге Москвы неизвестный на электросамокате сбил пенсионера. Пожилой мужчина с серьезной травмой головы был доставлен в больницу. Об этом стало известно в среду, 12 апреля.

Инцидент произошел в Битцевском лесу, недалеко от дома пенсионера. Мужчина прогуливался по парку, когда на него наехал неизвестный на самокате.

С серьезными травмами мужчину доставили в отделение нейрохирургии Коммунарки. По словам медиков, у него зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом лобной кости со смещением, а также перелом лопатки, ссадины и ушибы.

Правоохранители уже были проинформированы о данном происшествии — полиция ищет гонщика на электросамокате, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В марте человек на самокате наехал на пешехода в Большом Кондратьевском переулке в районе дома № 14. В связи с инцидентом Дептранс Москвы напомнил пользователям самокатов и велосипедистам, что на пешеходном переходе необходимо везти транспортные средства рядом с собой.