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Стилист Лисовец назвал самую бесполезную вещь в гардеробе

Евгений Силаев
Общество
Стилист Лисовец назвал самую бесполезную вещь в гардеробе
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российский стилист Влад Лисовец считает, что самая бесполезная вещь в гардеробе — это бежевый тренч. Своим мнением он поделился в среду, 12 апреля.

Стилист считает, что популярность этого элемента гардероба прошла семь лет назад. Тем, кто продолжает его носить, Лисовец советует надеть что-то другое.

В качестве альтернативы он предложил плащи из кожи или замши. Также, по мнению стилиста, стоит уделить внимание рокерской одежде: косухам с широкими плечами, пишет ФАН.

Персональный стилист Лесли Хсу рассказала о правилах моды для женщин старше 40 лет. В частности, она посоветовала носить туфли на платформе или танкетке.

Бейсболка уместно смотрится в самых разных образах, считает стилист Александра Симачева. При этом выбрать удачную модель может каждый, что делает ее главным аксессуаром весенне-летнего сезона.

Российский телеведущий и стилист Александр Рогов ранее назвал главные модные тренды весны 2023 года. По его словам, в этом сезоне в моде будут тельняшки. Он уверен, что она отлично сочетается не только с джинсами, но и с юбками разной длины и фасона.

Мода Одежда Владислав Лисовец
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