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Немецкий самолет Р-3С «Орион» зафиксировали у границ России в Балтийском море

Евгений Силаев
Общество
Немецкий самолет Р-3С «Орион» зафиксировали у границ России в Балтийском море
Фото: Z.MIL.RU

Средства контроля за воздушным пространством обнаружили в районе Балтийского моря немецкий самолет Р-3С «Орион». Об этом в среду, 12 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

По информации ведомства, самолет приближался к границам РФ. Навстречу отправился истребитель Су-27.

Российскому самолету удалось предотвратить нарушение государственной границы. «Орион» развернулся в другую сторону, после чего истребитель вернулся на свою позицию.

— Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства, — пишет Telegram-канал Минобороны России.

Ранее из попавших в Сеть секретных документов Пентагона стало известно о том, что российские истребители Су-27 почти сбили самолет-разведчик RC-135 Rivet Joint из Великобритании над Черным морем в 2022 году. Инцидент мог стать причиной вмешательства США и НАТО в конфликт на Украине.

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