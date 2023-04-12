СК возбудил дело в отношении адвоката за угрозу насилия в отношении гособвинителя

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Уголовное дело было возбуждено в отношении адвоката за угрозу применения насилия в отношении сотрудницы правоохранительных органов столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 12 апреля.

По словам собеседницы «ВМ», в отношении юриста расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Угроза применения насилия в отношении представителя власти».

В материалах делах говорится, что 3 октября прошлого года фигурант, находясь в зале одного из столичных судов, вызывающе громко, не скрывая своего неуважения к суду, высказал угрозы применения насилия в отношении государственного обвинителя.

Сейчас мужчина задержан в порядке статьи УПК РФ «Основания задержания подозреваемого», с ним проводятся следственные действия, по месту его жительства проведен обыск. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне против 36-летнего мужчины, который напал на инспектора Московской административной дорожной инспекции, возбудили уголовное дело.