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План «Перехват» объявлен в Москве из-за стрельбы в Щербинке

Евгений Белоусов
Происшествия
План «Перехват» объявлен в Москве из-за стрельбы в Щербинке
Фото: Pixabay
Москва, Щербинка Карта всех событий

В Москве объявлен план «Перехват» из-за стрельбы в районе Щербинка. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 12 апреля, сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника «ВМ», сотрудники правоохранительных органов разыскивают черный «Порше Кайен». По предварительным данным, в машине скрываются люди, устроившие стрельбу в Новой Москве.

Другой инцидент со стрельбой произошел в отделении банка на северо-западе Москвы. Мошенники убедили пенсионера, что его данные им продал сотрудник кредитной организации. Мужчина вооружился и пошел задерживать злодея.

Обманутого москвича задержали сотрудники Росгвардии. Только после этого пенсионер догадался, что стал жертвой аферистов.

Новая Москва Щербинка Москва Полиция Стрельба
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