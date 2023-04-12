В МВД подтвердили информацию о стрельбе в Новой Москве

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Москва, Щербинка Карта всех событий

МВД подтвердило появившуюся недавно информацию о стрельбе в Новой Москве. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 12 апреля, сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь.

По словам собеседницы «ВМ», между группой людей произошел конфликт, в ходе которого один из участников достал, предположительно, травматический пистолет. В результате происшествия пострадал один человек, а стрелок скрылся с места преступления.

На месте работает оперативная группа. Выясняются обстоятельства и детали произошедшего, заключила Гузь.

Другой инцидент со стрельбой произошел в отделении банка на северо-западе Москвы. Мошенники убедили пенсионера, что его данные им продал сотрудник кредитной организации. Мужчина вооружился и пошел задерживать преступника.