Захарова прокомментировала призывы США к своим гражданам покинуть Россию

Фото: МИД РФ

Призывы госсекретаря США Энтони Блинкена и других официальных лиц Соединенных Штатов к согражданам покинуть территорию РФ на фоне ситуации с арестом журналиста Эвана Гершковича являются лицемерными. Об этом в среду, 12 апреля, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

— Именно Вашингтон развернул настоящую охоту за россиянами, проживающими в США и третьих странах или временно там находящимися, к которым американские спецслужбы и правоохранители имеют претензии, — прокомментировала дипломат.

Захарова добавила, что МИД России имеет все основания рекомендовать нашим гражданам проявлять повышенную осторожность при планировании поездок за рубеж, особенно в недружественные страны, говорится на официальном сайте ведомства.

Журналист был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже 30 марта. Согласно информации ФСБ, Гершкович по заданию властей США осуществлял сбор сведений о деятельности предприятия российского военно-промышленного комплекса, что является гостайной.

На следующий день президент США Джо Байден попросил отпустить арестованного в России за шпионаж Гершковича.