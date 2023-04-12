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Приметы и советы

Захарова прокомментировала призывы США к своим гражданам покинуть Россию

Евгений Жуков
В мире
Захарова прокомментировала призывы США к своим гражданам покинуть Россию
Фото: МИД РФ

Призывы госсекретаря США Энтони Блинкена и других официальных лиц Соединенных Штатов к согражданам покинуть территорию РФ на фоне ситуации с арестом журналиста Эвана Гершковича являются лицемерными. Об этом в среду, 12 апреля, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

— Именно Вашингтон развернул настоящую охоту за россиянами, проживающими в США и третьих странах или временно там находящимися, к которым американские спецслужбы и правоохранители имеют претензии, — прокомментировала дипломат.

Захарова добавила, что МИД России имеет все основания рекомендовать нашим гражданам проявлять повышенную осторожность при планировании поездок за рубеж, особенно в недружественные страны, говорится на официальном сайте ведомства.

Журналист был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже 30 марта. Согласно информации ФСБ, Гершкович по заданию властей США осуществлял сбор сведений о деятельности предприятия российского военно-промышленного комплекса, что является гостайной.

На следующий день президент США Джо Байден попросил отпустить арестованного в России за шпионаж Гершковича.

Мария Захарова Россия США МИД РФ
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