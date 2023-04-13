«Много непонятных добавок»: диетолог Дианова назвала самый вредный вид шоколада

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Наиболее вредный для здоровья вид шоколада — белый, так как в нем отсутствуют определенные вещества. Однако существуют и другие варианты шоколада, которые не очень полезны для здоровья. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Собеседница «ВМ» напомнила о пользе какао-бобов для организма.

— В белом шоколаде нет какао-бобов. А основная польза шоколада как раз в них, потому что там есть белок, актиоксиданты и другие вещества. Кроме того, в белом шоколаде очень много непонятных добавок, — рассказала врач.

Как заметила специалист, второй по вредности тип шоколада — молочный, так как в нем содержится слишком много сахара. Количество какао в этом виде шоколада также минимально, уточнила диетолог.

Шоколад с добавками также может иметь опасность для здоровья, уверена Дианова.

— Максимум, что стоит добавлять в шоколад, — ягоды и фрукты, они немного снижают калорийность. А вот орехи, наоборот, калорийность повышают. Количество жиров в любом шоколаде и так огромное, а в сочетании с орехами получается просто невероятно калорийный продукт, — заметила специалист.

Как отметила врач, существуют также общие для всех видов шоколада правила выбора. Так, при покупке важно смотреть, на каком месте в составе находится сахар. Если он стоит на первом месте — значит, под видом шоколада покупателю предлагается практически чистый сахар. Поэтому сахар должен находиться хотя бы на третьем месте, пояснила Дианова.

Кроме того, в составе шоколада не должно быть слишком много ингредиентов. Если состав компонентов чересчур большой, лучше переплатить за более качественный шоколад, уверена эксперт.

— Состав компонентов не должен занимать больше, чем две строчки. Нужно понимать, что доступные продукты редко бывают качественными. Если вы хотите себя побаловать, то лучше выбрать шоколад, который стоит на какой-то порядок дороже, — резюмировала специалист.