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Владислав Овчинский: На российско-казахстанской границе установлены инновационные досмотровые комплексы московского производства

Полина Французова
Город
Владислав Овчинский: На российско-казахстанской границе установлены инновационные досмотровые комплексы московского производства
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» — компания «Диагностика-М» установила на границе России и Казахстана инновационные инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК), которые позволяют проверять 100% транспортных средств во время их движения. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Проект реализован в автомобильном пункте пропуска Маштаково Оренбургской области на границе с Казахстаном. Главным преимуществом порталов, произведенных в ОЭЗ «Технополис Москва», является возможность применения двух ракурсов просвечивания автотранспортных средств и грузов — бокового и вертикального.

— Компания получила статус резидента ОЭЗ в 2019 году. Она поставляет свое оборудование более чем в 25 стран, в том числе Китай, Индию, Египет, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты. Недавно предприятие реализовало проект на границе с Казахстаном. Производство всех основных узлов и деталей нового досмотрового оборудования сосредоточено в России, — пояснил Владислав Овчинский.

Инновационный способ досмотра транспорта повышает достоверность результатов досмотра и позволяет обнаруживать взрывчатые вещества и другие опасные предметы, спрятанные в том числе в полостях автомобиля. Инспекционно-досмотровые комплексы могут в динамическом потоке сканировать 100% проезжающих через них транспортных средств, что исключает образование пробок. Производительность оборудования достигает 120 транспортных средств в час.

Владислав Овчинский Москва технополис «Москва»
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