Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Собянин сообщил о завершении благоустройства территорий около четырех станций БКЛ

Лейла Алиева
Город
Собянин сообщил о завершении благоустройства территорий около четырех станций БКЛ
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Москва, Большая кольцевая линия, метро Варшавская Карта всех событий

На территории около новых станций «Варшавская», «Каширская», «Печатники» и «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро завершили благоустройство. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Около «Варшавской» БКЛ в пешеходной части Чонгарского бульвара организовали зеленые зоны со скамейками, оборудовали площадку с уличными тренажерами. У «Каширской» БКЛ между Каширским шоссе, улицей Маршала Шестопалова и проспектом Андропова обновили два сквера — озеленили их, поставили лавочки, — рассказал глава города.

На территории у станции «Печатники» БКЛ специалисты создали удобные дорожки с зонами отдыха и для занятий спортом, а у кинотеатра «Тула» появился тренировочный комплекс для гонок с препятствиями. Около «Сокольников» благоустроили ряд улиц, сквер Огнеборцев и территорию у главного входа в одноименный парк.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
1/3
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
2/3
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
3/3
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Помимо этого в рамках работа под землю убрали воздушные кабельные линии, систему водостока обновили, а для маломобильных граждан установили удобные съезды, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В июне также завершится благоустройство станции «Зюзино» БКЛ метро. Во время работ планируется переустройство светофора, установка дорожных знаков в соответствии с новой транспортной схемой.

Благоустройство Большая Кольцевая линия (БКЛ) Сергей Собянин Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Анатолий Петрукович
Анатолий Петрукович

Лунный аппарат добудет воду: какой будет следующая миссия российских ученых

Владимир Сурдин
Владимир Сурдин

Марсианских яблочек ждать еще долго

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Вундервафли» наготове: о чем бредят в нацистской Украине

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Наука полна романтики, она вдохновляет: зачем нам изучать космос

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Происхождение авторского текста: Американская гильдия сценаристов хочет узаконить использование ИИ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Все мнения
О проекте