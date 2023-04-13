Собянин сообщил о завершении благоустройства территорий около четырех станций БКЛ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, Большая кольцевая линия, метро Варшавская Карта всех событий

На территории около новых станций «Варшавская», «Каширская», «Печатники» и «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро завершили благоустройство. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Около «Варшавской» БКЛ в пешеходной части Чонгарского бульвара организовали зеленые зоны со скамейками, оборудовали площадку с уличными тренажерами. У «Каширской» БКЛ между Каширским шоссе, улицей Маршала Шестопалова и проспектом Андропова обновили два сквера — озеленили их, поставили лавочки, — рассказал глава города.

На территории у станции «Печатники» БКЛ специалисты создали удобные дорожки с зонами отдыха и для занятий спортом, а у кинотеатра «Тула» появился тренировочный комплекс для гонок с препятствиями. Около «Сокольников» благоустроили ряд улиц, сквер Огнеборцев и территорию у главного входа в одноименный парк.

1/3 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин 2/3 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин 3/3 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Помимо этого в рамках работа под землю убрали воздушные кабельные линии, систему водостока обновили, а для маломобильных граждан установили удобные съезды, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В июне также завершится благоустройство станции «Зюзино» БКЛ метро. Во время работ планируется переустройство светофора, установка дорожных знаков в соответствии с новой транспортной схемой.