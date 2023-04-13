Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичам напомнили о реализации образовательной программы централизации бюджетного учета

Никита Худяков
Город
Москвичам напомнили о реализации образовательной программы централизации бюджетного учета
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В столице реализуется образовательная программа «Особенности единой модели централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета в городе Москве». Об этом в четверг, 13 апреля, напомнила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов города Елена Зяббарова.

— С 2018 года Департамент финансов Москвы реализует проект по централизации и внедрению единой модели бюджетного (бухгалтерского) учета. Это позволяет вести учет расходования бюджетных средств по единым правилам с использованием современных IT-решений, снизить количество ошибок и осуществлять оперативное обеспечение руководства города достоверной аналитической информацией, — сказала она.

В нынешнем году с марта по май около двух тысяч сотрудников централизованных бухгалтерий проходят обучение. Сотрудникам доступны четыре направления: финансовые активы, заработная плата, отчетность и нефинансовые активы. Отдельный блок посвящен особенностям ведения бухгалтерского учета с учетом вступивших в силу нормативно-правовых актов, передает официальный сайт мэра Москвы.

В начале 2023 года состоялся обучающий видеосеминар для сотрудников бухгалтерий столичных ведомств и государственных учреждений. В мероприятии приняли участие около 1,2 тысячи человек. На встрече обсудили технологические вопросы работы в общегородской универсальной автоматизированной информационной системе бюджетного учета (УАИС БУ).

Образование Москва Бюджет
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Анатолий Петрукович
Анатолий Петрукович

Лунный аппарат добудет воду: какой будет следующая миссия российских ученых

Владимир Сурдин
Владимир Сурдин

Марсианских яблочек ждать еще долго

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Вундервафли» наготове: о чем бредят в нацистской Украине

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Наука полна романтики, она вдохновляет: зачем нам изучать космос

Все мнения
О проекте