Москвичам напомнили о реализации образовательной программы централизации бюджетного учета

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В столице реализуется образовательная программа «Особенности единой модели централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета в городе Москве». Об этом в четверг, 13 апреля, напомнила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов города Елена Зяббарова.

— С 2018 года Департамент финансов Москвы реализует проект по централизации и внедрению единой модели бюджетного (бухгалтерского) учета. Это позволяет вести учет расходования бюджетных средств по единым правилам с использованием современных IT-решений, снизить количество ошибок и осуществлять оперативное обеспечение руководства города достоверной аналитической информацией, — сказала она.

В нынешнем году с марта по май около двух тысяч сотрудников централизованных бухгалтерий проходят обучение. Сотрудникам доступны четыре направления: финансовые активы, заработная плата, отчетность и нефинансовые активы. Отдельный блок посвящен особенностям ведения бухгалтерского учета с учетом вступивших в силу нормативно-правовых актов, передает официальный сайт мэра Москвы.

В начале 2023 года состоялся обучающий видеосеминар для сотрудников бухгалтерий столичных ведомств и государственных учреждений. В мероприятии приняли участие около 1,2 тысячи человек. На встрече обсудили технологические вопросы работы в общегородской универсальной автоматизированной информационной системе бюджетного учета (УАИС БУ).