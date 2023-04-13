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Схема движения временно изменится в ЦАО и СВАО из-за празднования Пасхи

Лейла Алиева
Город
Схема движения временно изменится в ЦАО и СВАО из-за празднования Пасхи
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Москва, улица Петровка Карта всех событий

Схема движения транспорта временно изменится на ряде улиц в центре и на северо-востоке столицы. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

В связи с проведением Пасхи в ночь с 15 на 16 апреля будут перекрыты участки улицы Петровки и Крапивенского переулка. При этом в Петровском переулке будет организовано двустороннее движение. Ограничения будут действовать до 03:00 17 апреля.

Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
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Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
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Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
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Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
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Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Из-за проведения крестного хода в рамках Пасхального Богослужения в ночь с 16 на 17 апреля с 00:01 до 00:20 перекроют участки улицы Петровки, Крапивенского переулка и Петровского бульвара.

Кроме того, с 15 по 30 апреля будет закрыта одна полоса на участке Подгорской набережной в районе ее пересечения с Котельнической набережной. Ограничения связаны с реконструкцией инженерных сетей. По той же причине с 14 апреля по 31 июля будут перекрывать по одной-две полосы движения на пересечении Огородного проезда с улицей Руставели, передает официальный сайт мэра Москвы.

Электрички в Москве и Подмосковье будут выполнять маршруты с дополнительными остановками на Пасху и Вербное воскресенье. Так, на Белорусском направлении ряд пригородных поездов будет останавливаться на остановочных пунктах Здравница и Отрадное.

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