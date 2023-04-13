Дом на 253 квартиры построят по реновации на Ереванской улице

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Ереванская улица Карта всех событий

В Царицыне по программе реновации возведут дом на 253 квартиры. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— Пятисекционный дом переменной этажности станет частью обновленного квартала. Ветхие дома сменит новая жилая застройка, при этом жителям по-прежнему будет доступна вся социально-бытовая инфраструктура, сложившаяся в районе. Общая площадь здания составит 28,2 тысячи квадратных метров, — сказал он.

Отмечается, что площадь жилой части дома составит 14,5 тысячи квадратных метров. В нем будет находиться 50 однокомнатных, 185 двухкомнатных и 18 трехкомнатных квартир. Входы в здание оборудуют системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом, а на въезде во двор будет поставлен шлагбаум.

Кроме того, на прилегающей территории появятся спортивная и детская площадки, а также зона отдыха. Специалисты высадят кустарники и деревья, разобьют газоны и цветники, установят малые архитектурные формы, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в рамках программы реновации новый дом на 240 квартир построят в районе Черемушки. Там появятся 48 однокомнатных, 168 двухкомнатных и 24 трехкомнатные квартиры.