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В СВАО Москвы 19-летняя пассажирка мотоцикла погибла при столкновении с машиной

Никита Худяков
Происшествия
В СВАО Москвы 19-летняя пассажирка мотоцикла погибла при столкновении с машиной
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, улица Грекова Карта всех событий

19-летняя девушка погибла при столкновении мотоцикла с автомобилем на улице Грекова в Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 13 апреля.

— Ночью на улице Грекова 19-летний водитель мотоцикла совершил столкновение с последующим наездом на металлическую стойку дорожного знака с автомашиной марки «Лада», — сказала она.

В результате ДТП 19-летняя девушка-пассажир мотоцикла погибла на месте. Прокуратура проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего. В дальнейшем будет принято процессуальное решение, подчеркнула Нефедова.

Другое смертельное ДТП произошло в центре Москвы 6 апреля. Водитель грузовика не затормозил перед пешеходным переходом и сбил мужчину в переулке Маяковского. От полученных травм прохожий скончался.

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