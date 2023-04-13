Ефимов: Количество самозанятых в столице достигло почти 1,3 миллиона человек

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

Количество плательщиков налога на профессиональный доход в столице на 1 марта превысило 1,28 миллиона человек, что равно 18 процентам от общего числа самозанятых в РФ. Об этом в четверг, 13 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— За два месяца текущего года число плательщиков налога на профессиональный доход увеличилось на 48,5 тысячи человек. Суммарный доход самозанятых с начала 2019 года, когда в Москве ввели этот налоговый режим, к 1 марта 2023 года превысил 637 миллиардов рублей, — отметил представитель мэрии.

Налоговый режим для самозанятых остается привлекательным для тех граждан, которые работают «на себя» и не нанимают сотрудников. Его преимуществами являются простота регистрации, автоматизированный режим передачи информации о полученных доходах.

По словам министра столичного правительства, главы департамента экономической политики и развития города Марии Багреевой, за январь–февраль 2023-го самозанятые перечислили в бюджет Москвы почти 1,5 миллиарда рублей, что на 26 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.

Сенатор РФ, представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко рассказала о центре «Моя работа», который помогает освоить необходимые навыки, требующиеся самозанятым.