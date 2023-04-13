Сергунина: Культурные площадки Москвы приглашают на Дни наследия

Фото: Музей-заповедник Коломенское

С 16 по 30 апреля культурные площадки Москвы проведут для жителей и гостей города более 200 мероприятий в рамках Дней исторического и культурного наследия. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Дни исторического и культурного наследия традиционно популярны у горожан. Только на апрель в учреждениях культуры запланировано больше 200 мероприятий. Всех желающих приглашают на экскурсии, концерты, кинопоказы, лекции искусствоведов, историков и краеведов, — рассказала Сергунина.

Посетить все мероприятия можно абсолютно бесплатно. Для участия необходимо лишь предварительно зарегистрироваться.

В честь 100-летнего юбилея в музее «Коломенское» 16 апреля в 11:00, 16:00 и 17:00 проведут пешеходные экскурсии. В тот же день в 12:00 посетителей Дома Гоголя пригласят на прогулку от памятника писателю на Никитском бульваре до Дома-музея Марины Цветаевой.

В галерее «Загорье» с 11:00 до 16:00 пройдут показы мультфильмов. Среди них: «Тебе, Москва», «Детство Ратибора», «Сказ о Евпатии Коловрате», «Лебеди Непрядвы», «Легенда о старом маяке» и «Главный Звездный».

Кроме того, в Музее истории Военно-морского флота в 13:00 расскажут, почему Москву называют портом пяти морей. А с 11:30 до 14:00 в музее-усадьбе «Кусково» пройдут творческие мастер-классы.

Помимо этого, Наталья Сергунина рассказала о весенней программе столичных парков. В нее вошли экскурсии, лекции и уличные фотовыставки.