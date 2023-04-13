Ильназ Галявиев получил пожизненный срок за массовое убийство в казанской гимназии

Фото: СК РФ

Верховный суд Татарстана приговорил казанского стрелка Ильназа Галявиева к пожизненному сроку за массовый расстрел учащихся гимназии № 175. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

— Назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, — приводит слова судьи ТАСС.

Потерпевшими по делу признаны 667 человек, 143 из них причинен тяжкий вред здоровью.

Напомним, Галявиев обвинялся по статьям «Убийство», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

19-летний Ильназ Галявиев 11 мая 2021 года пришел в казанскую гимназию № 175 и открыл огонь из ружья. В результате погибли семеро учеников и две преподавательницы. Более ста человек получили ранения разной степени тяжести и были госпитализированы.

На заседании суда 15 ноября 2022 года подсудимый признал свою вину.