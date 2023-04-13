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Новостройку на 209 квартир по реновации ввели в эксплуатацию в Бескудниковском районе

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Новостройку на 209 квартир по реновации ввели в эксплуатацию в Бескудниковском районе
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Бескудниковский бульвар, 52 Карта всех событий

Жилой дом на 209 квартир ввели в эксплуатацию в Бескудниковском районе по программе реновации. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Дом возвели по индивидуальному проекту на месте старой пятиэтажки, жители которой получили новые квартиры в том же районе, — отметил он.

В четырехсекционном здании расположено 34 однокомнатные, 144 двухкомнатные и 31 трехкомнатная квартира. В вестибюле дома специалисты построили комнату для хранения колясок и велосипедов, кладовую для уборочного инвентаря и почтовые ящики.

Территорию здания благоустроили: высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники, оборудовали детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще одну новостройку ввели в эксплуатацию в районе Донской. Всего в здании 264 квартиры (однокомнатных — 222, двухкомнатных — 42). При этом две квартиры оборудованы для маломобильных людей. В них увеличили ширину коридоров и дверных проемов, установили специальную сантехнику.

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