Мужчина поджег доску почета у администрации подмосковного Подольска

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В подмосковном Подольске злоумышленник поджег доску почета у городской администрации. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 13 апреля.

По ее словам, злоумышленник пришел к доске почета ночью, облил ее горючей смесью и запустил в ее сторону пиротехнические изделия. В результате пострадали две фотографии.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Вскоре подозреваемого задержали в деревне Зыкеево. Им оказался 42-летний житель Люберец. При обыске в помещении, которое принадлежит фигуранту, были найдены горючие смеси, пиротехника и та одежда, в которой подозреваемый совершал преступление.

Также задержанный выращивал коноплю. В двух теплицах были установлены специальные лампы и система вентиляции, в них росло 22 куста с запрещенным растением. Помимо этого, были обнаружены и изъяты 200 пакетов, контейнеры и отсеки с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что часть изъятого является марихуаной, вес которой превышает килограмм. Остальное отправлено в лабораторию на исследование.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По данному факту было возбуждено еще одно уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Фигуранта заключили под стражу.

На другой даче, расположенной в СНТ недалеко от Наро-Фоминска, также было организовано производство наркотиков. 48-летняя москвичка организовала лабораторию и синтезировала запрещенные вещества.