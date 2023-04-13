Новая конкурсная компетенция появится на чемпионате «Абилимпикс»  

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В этом году на чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс» появится новая конкурсная компетенция — «Исполнительское мастерство (вокал)». Об этом в четверг, 13 апреля, сообщила руководитель Московского центра развития движения «Абилимпикс» Надежда Ледащева.

— Занятия вокалом помогают в процессах реабилитации и интеграции людей с инвалидностью. Пение положительно влияет на развитие речи и дыхательной системы, раскрепощает и помогает ребятам проявить свою индивидуальность. Эта компетенция будет представлена на чемпионате впервые, — сказала она.

Участники в рамках соревнования исполнят произведения под минусовую фонограмму или аккомпанемент музыкального инструмента, с личным аккомпаниатором или концертмейстером. В состав жюри войдут представители креативных индустрий, организаций культур и образовательных учреждений, передает официальный сайт мэра Москвы.

«Абилимпикс» — чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

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