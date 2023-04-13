Вызвать МЧС или собрать самостоятельно: что делать, если разбился ртутный градусник

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Многие начинают паниковать, когда случайно разбивают ртутный градусник. Куда обращаться и можно ли самостоятельно убрать загрязнение, а также действительно ли ртуть настолько опасна — в материале «Вечерней Москвы».

Что делать

Если у вас разбился ртутный градусник и вы не хотите или опасаетесь самостоятельно собирать ртуть, то нужно:

покинуть помещение;

вызвать специалистов Главного управления МЧС России.

Кроме того, можно обратиться в любой коммерческий демеркуризационный центр. Специалисты соберут ртуть и увезут ее на утилизацию. Механическое устранение источников ртути, ее нейтрализация специализированным средством, а также утилизация стоят от 2500 рублей.

Насколько опасна ртуть из разбитого градусника

По словам врача-терапевта Ирины Ярцевой, отравиться парами ртути из градусника нельзя, так как в нем содержится минимальное ее количество.

— Нет никакой опасности в ситуации, когда человек разбивает ртутный градусник. Опасно только хроническое отравление ртутью. Но, чтобы его получить, надо долго жить или работать на предприятии, где есть контакт с ртутью. От одного градусника вообще ничего не будет, — заверила она.

К тому же, чтобы найти сегодня ртутный градусник, надо очень постараться. На данный момент продают его спиртовые аналоги, где это вещество подкрашено, а ртути там нет, объяснила Ярцева.

Эксперт заверила, что можно самостоятельно собрать ртуть и отнести ее в аптеку. А в крайнем случае — выкинуть в мусорное ведро.

— В ртутном градуснике ничего опасного нет. Можно собрать ртуть ватным диском или влажной тряпочкой и отнести в аптеку. Вообще ничего страшного нет: даже если какие-то крупицы ртути останутся, отравиться ими невозможно. В обычное ведро выкидывать не стоит, но если других вариантов нет, то можно поступить так, — сказала она.