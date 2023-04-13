Скелет человека обнаружили в квартире жилого дома на Дубнинской улице в Москве

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Москва, Дубнинская улица Карта всех событий

На севере столицы в квартире жилого дома обнаружили скелет человека. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в четверг, 13 апреля.

По ее словам, инцидент произошел на Дубнинской улице. По данному факту проводится доследственная проверка. На место происшествия прибыли сотрудники ведомства, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

Другие кости были обнаружены в посылке, которую привезли в посольство Франции в Москве. Подозрительную находку обнаружили, когда просветили посылку через рентген.