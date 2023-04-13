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Скелет человека обнаружили в квартире жилого дома на Дубнинской улице в Москве
Москва, Дубнинская улица Карта всех событий
На севере столицы в квартире жилого дома обнаружили скелет человека. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в четверг, 13 апреля.
По ее словам, инцидент произошел на Дубнинской улице. По данному факту проводится доследственная проверка. На место происшествия прибыли сотрудники ведомства, которые выясняют все обстоятельства случившегося.
Другие кости были обнаружены в посылке, которую привезли в посольство Франции в Москве. Подозрительную находку обнаружили, когда просветили посылку через рентген.
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