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Посылку с костями прислали в посольство Франции в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Посылку с костями прислали в посольство Франции в Москве
Фото: Unsplash
Москва, улица Большая Якиманка, 45 Карта всех событий

В посольство Франции, расположенное в центре столицы, пришла посылка с костями. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в четверг, 13 апреля.

По словам собеседника «ВМ», кости небольшого животного или птицы обнаружили, когда просвечивали коробку через сканер. Открывать посылку не стали, и вынесли ее за пределы здания.

По предварительным данным, коробку отправил некий мужчина из города Судак. По данному факту полиция проводит проверку.

Другой инцидент произошел в сортировочном центре во Внуково. Внутри посылки, которая должна была отправиться из Москвы в США, обнаружили череп с пулевым отверстием. По данному факту также проводится проверка.

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