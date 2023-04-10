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СК проводит проверку по факту обнаружения черепа в посылке в Новой Москве

Степан Жирнов
Происшествия
СК проводит проверку по факту обнаружения черепа в посылке в Новой Москве
Фото: СК РФ
Москва, поселение Марушкинское, деревня Шарапово, Придорожная улица, с4 Карта всех событий

По факту обнаружения черепа в посылке в логистическом центре Внуково в Новой Москве. Об этом «Вечерней Москве» старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 10 апреля.

По ее словам, сотрудники ведомства выяснят все обстоятельства произошедшего.

— Назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщила Иванова.

Посылка, о которой идет речь, обнаружили в логистическом центре Внуково в Новой Москве. Ее отправила жительница столицы, некому бизнесмену из США. В декларации было указано, что содержимое коробки является анатомической пластиковой моделью, однако экспертиза показала, что череп принадлежал человеку, погибшему около 10 лет назад.

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