СК проводит проверку по факту обнаружения черепа в посылке в Новой Москве
По факту обнаружения черепа в посылке в логистическом центре Внуково в Новой Москве. Об этом «Вечерней Москве» старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 10 апреля.
По ее словам, сотрудники ведомства выяснят все обстоятельства произошедшего.
— Назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщила Иванова.
Посылка, о которой идет речь, обнаружили в логистическом центре Внуково в Новой Москве. Ее отправила жительница столицы, некому бизнесмену из США. В декларации было указано, что содержимое коробки является анатомической пластиковой моделью, однако экспертиза показала, что череп принадлежал человеку, погибшему около 10 лет назад.