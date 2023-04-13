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Москвичам рассказали, как подготовиться к городскому субботнику

Никита Худяков
Город
Москвичам рассказали, как подготовиться к городскому субботнику
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В рамках месячника по благоустройству 15 апреля в Москве пройдет общегородской субботник. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Запланированы работы по уборке парков и скверов, дворовых территорий, общественных пространств. Традиционно проведем мероприятия по озеленению: высадим деревья и кустарники. Весь необходимый инвентарь и посадочные материалы уже подготовлены. Приглашаем всех неравнодушных москвичей принять участие в предстоящем субботнике, — сказал он.

Отмечается, что для экоактивистов помехой может стать одежда, сковывающая движения и не подходящая для уборки. Организаторы советуют выбрать удобные вещи, которые не жалко испачкать. Кроме того, желательно надеть кроссовки или ботинки, которые потом легко можно будет отмыть.

Также москвичам не нужно нести с собой лопаты и грабли. Коммунальные службы обеспечат горожан всем необходимым. В отделении ГБУ «Жилищник» своего района или в районной управе можно получить перчатки, инвентарь и мусорные мешки, передает официальный сайт мэра Москвы.

Москвичам рассказали, как подготовиться к городскому субботнику Фото: Официальный сайт мэра Москвы

20 марта мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с приходом весны в городе начнут благоустраивать и озеленять парки, проводить субботники, а также приводить в порядок детские площадки и другую инфраструктуру.

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