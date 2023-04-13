Автомобиль врезался в мотоцикл на Ярославском шоссе в Москве

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Москва, Ярославское шоссе Карта всех событий

На северо-востоке Москвы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 13 апреля.

Авария произошла на Ярославском шоссе, в районе дома № 1, корпус 1, недалеко от проезда Серебрякова. Столкнулись автомобиль и мотоцикл. На место происшествия прибыли оперативные службы города.

Движение в сторону Московского скоростного диаметра затруднено. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал жителей столицы выбирать пути объезда.

Другое ДТП произошло на северо-востоке столицы в ночь на четверг, 13 апреля. На улице Грекова 19-летний мотоциклист врезался в легковой автомобиль, а потом в дорожный знак. В результате столкновения погибла пассажирка мотоцикла.