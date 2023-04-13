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Елена Конндрат предстанет перед судом по делу о взяточничестве

Степан Жирнов
Происшествия
Елена Конндрат предстанет перед судом по делу о взяточничестве
Фото: shutterstock

По уголовному делу судьи столичного Арбитражного суда Елены Кондрат утверждено обвинительное заключение. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 13 апреля.

По ее словам, женщину обвиняют по статье «Посредничество во взяточничестве».

— Собрано достаточное количество доказательств для обличения подозреваемой в совершении преступления, в связи с чем дело передано в Никулинский районный суд для рассмотрения по существу, — резюмировала она.

Уголовное дело в отношении Кондрат возбудили еще в ноябре 2021 года. Тогда стало известно, что женщина предложила коллеге принять определенное решение по арбитражному делу за вознаграждение от заинтересованных лиц в размере 50 тысяч долларов США. Вместо этого судья обратилась в полицию.

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