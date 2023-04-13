В Госдуму внесут законопроект о праве родителей накладывать вето на решения администрации школы

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутаты Госдумы от «Новых людей» внесут в палату законопроект, дающий право родительским сообществам накладывать вето на некоторые решения школьной администрации. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщила член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова.

— Родительское большинство должно получить право накладывать вето на решения администрации школы по ряду вопросов, — сказала она.

При этом некоторые решения должны принимать обе стороны, добавила Скрозникова. На сегодняшний день родительские сообщества в лучшем случае организовывают школьные экскурсии, в то время как полномочия родителей заканчиваются возможностью обсуждения проблем в WhatsApp, пишет РИА Новости.

Недавно Минпросвещения РФ поддержало идею введения значков как элемента школьной формы учеников. В ответе замглавы ведомства Андрея Корнеева на письмо депутата Госдумы Яны Лантратовой отмечается, что разработка и утверждение дизайна значков будут прорабатываться совместно с российским движением детей и молодежи «Движение первых».