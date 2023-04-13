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СМИ: Подросток открыл стрельбу в школе Санкт-Петербурга

Лейла Алиева
Происшествия
СМИ: Подросток открыл стрельбу в школе Санкт-Петербурга
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета в одной из школ Санкт-Петербурга. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в центре образования Калининского района, 16-летний школьник несколько раз выстрелил на улице около здания, ранив двух семиклассников, затем он зашел в школу и направился в туалет, где выстрелил в двух восьмиклассников.

— Четверо детей отправлены в больницу для оказания медицинской помощи, — говорится в сообщении.

Прибывшие на место полицейские изъяли у школьника оружие и доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства, передает ТАСС.

11 апреля сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе у здания кадетской школы в Ростове-на-Дону и в попытке проникнуть внутрь заведения.

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