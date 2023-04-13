Банда вымогателей связала и избила должника на юге Москвы

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Группа молодых людей связала и избила должника на юге столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в четверг, 13 апреля.

По его словам, история началась с того, что мужчина взял у знакомого 36 тысяч рублей в долг, но в силу различных причин не смог вернуть средства в срок. В связи с этим кредитор назначил с москвичом встречу, на которую также позвал сообщников. Группа молодых людей приковала должника наручниками, избила его и потребовала отдать миллион 800 тысяч рублей за доставленные неудобства. Все произошедшее злоумышленники снимали на камеру мобильного телефона.

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Опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевший согласился с условиями нападавших и, освободившись, обратился в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых. Им оказался 20-летний житель Московской области. Фигуранта заключили под домашний арест.

Другое уголовное дело по этой же статье было возбуждено в отношении коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова, бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) и журналиста Тамерлана Бигаева. Мужчин подозревают в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Подозреваемые заключены под стражу.