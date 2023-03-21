Суд оставил под арестом фигурантов дела о вымогательстве у Чемезова

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Тверской районный суд оставил под арестом до 24 июня коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова, бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) и журналиста Тамерлана Бигаева, обвиняемых в вымогательстве в особо крупном размере. Об этом во вторник, 21 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Они обвиняются по статье УК «Получение должностным лицом материальных ценностей, денежных средств путем вымогательства взятки». Суханов и Романовский останутся под стражей до 22 июня, а Бигаев — до 24 июня.

Фигурантам дела о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова 21 марта было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Их адвокатов 22 марта пригласили в СИЗО для вручения уведомления об окончании следственных действий.

После этого обвиняемые, а также их адвокаты смогут ознакомиться с текстом обвинения. Затем заключение, как уточняется, передадут в прокуратуру и суд.

По версии следствия, обвиняемые требовали деньги за удаление негативной информации в Telegram-канале. Подробнее об этой истории — в материале «Вечерней Москвы».