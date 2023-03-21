Фигурантам дела о вымогательстве у Чемезова предъявили обвинение в окончательной редакции

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Коммерческому директору Ксении Собчак Кириллу Суханову, бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому и журналисту Тамерлану Бигаеву, ставших фигурантами дела о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, предъявлено обвинение в окончательной редакции. Об этом стало известно во вторник, 21 марта.

После этого обвиняемые, а также их адвокаты смогут ознакомиться с текстом обвинения. После этого заключение передается в прокуратуру и суд.

— Завтра нас пригласили в СИЗО для вручения уведомления об окончании следственных действий, — сообщила адвокат Светлана Липатова, чьи слова приводит ТАСС.

По версии следствия, обвиняемые требовали деньги за удаление негативной информации в Telegram-канале. Подробнее об этой истории — в материале «Вечерней Москвы».

17 ноября прошлого года журналистка Ксения Собчак принесла публичные извинения Чемезову. Журналистка также отметила, что политического подтекста в уголовном деле о вымогательстве, по которому проходят ее коллеги и сотрудник ее холдинга, нет. Собчак выразила надежду, что суд будет снисходительным к ним.