Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Фигурантам дела о вымогательстве у Чемезова предъявили обвинение в окончательной редакции

Евгений Силаев
Происшествия
Фигурантам дела о вымогательстве у Чемезова предъявили обвинение в окончательной редакции
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Коммерческому директору Ксении Собчак Кириллу Суханову, бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому и журналисту Тамерлану Бигаеву, ставших фигурантами дела о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, предъявлено обвинение в окончательной редакции. Об этом стало известно во вторник, 21 марта.

После этого обвиняемые, а также их адвокаты смогут ознакомиться с текстом обвинения. После этого заключение передается в прокуратуру и суд.

— Завтра нас пригласили в СИЗО для вручения уведомления об окончании следственных действий, — сообщила адвокат Светлана Липатова, чьи слова приводит ТАСС.

По версии следствия, обвиняемые требовали деньги за удаление негативной информации в Telegram-канале. Подробнее об этой истории — в материале «Вечерней Москвы».

17 ноября прошлого года журналистка Ксения Собчак принесла публичные извинения Чемезову. Журналистка также отметила, что политического подтекста в уголовном деле о вымогательстве, по которому проходят ее коллеги и сотрудник ее холдинга, нет. Собчак выразила надежду, что суд будет снисходительным к ним.

вымогательство Ростех Сергей Чемезов Обвинения Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Будут ли следующие поколения читать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А мать-и-мачеха скоро зацветет: о чем говорят в московских автобусах

Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Все мнения
О проекте