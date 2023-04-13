Спортивные соревнования среди кадет пройдут в Москве в конце апреля

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

С 24 по 29 апреля на спортивных объектах столицы пройдут финальные соревнования II Всероссийского военно-спортивного фестиваля имени генералиссимуса А. В. Суворова среди кадет. Юноши и девушки от 14 до 17 лет продемонстрируют свои навыки в футболе, волейболе, спортивном ориентировании и легкой атлетике.

Уточняется, что фестиваль пройдет в соответствии с программами развития данных видов спорта в России. Участникам предоставят право на присвоение спортивных разрядов.

Ребята примут участие в кадетских баталиях — отборочных турах, полуфиналах и финалах, которые позволят определить победителей и призеров. Наградой для триумфаторов фестиваля станут спортивные подарки и тематическая литература.

Кроме того, для участников подготовили культурную программу в музеях Москвы и зрелищные мастер-классы. Организатором фестиваля является АНО «Лига кадетского спорта».

У стен Музея Победы в Москве 28 марта начался городской конкурс «Смотр строя и песни. Марш Победителям!» среди учеников кадетских классов. Он продлится до 24 апреля. За это время в нем примут участие порядка четырех тысяч московских школьников.