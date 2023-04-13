Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Спортивные соревнования среди кадет пройдут в Москве в конце апреля

Полина Пашкина
Город
Спортивные соревнования среди кадет пройдут в Москве в конце апреля
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

С 24 по 29 апреля на спортивных объектах столицы пройдут финальные соревнования II Всероссийского военно-спортивного фестиваля имени генералиссимуса А. В. Суворова среди кадет. Юноши и девушки от 14 до 17 лет продемонстрируют свои навыки в футболе, волейболе, спортивном ориентировании и легкой атлетике.

Уточняется, что фестиваль пройдет в соответствии с программами развития данных видов спорта в России. Участникам предоставят право на присвоение спортивных разрядов.

Ребята примут участие в кадетских баталиях — отборочных турах, полуфиналах и финалах, которые позволят определить победителей и призеров. Наградой для триумфаторов фестиваля станут спортивные подарки и тематическая литература.

Кроме того, для участников подготовили культурную программу в музеях Москвы и зрелищные мастер-классы. Организатором фестиваля является АНО «Лига кадетского спорта».

У стен Музея Победы в Москве 28 марта начался городской конкурс «Смотр строя и песни. Марш Победителям!» среди учеников кадетских классов. Он продлится до 24 апреля. За это время в нем примут участие порядка четырех тысяч московских школьников.

Спорт Кадеты Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Принимая Христа

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Анатолий Петрукович
Анатолий Петрукович

Лунный аппарат добудет воду: какой будет следующая миссия российских ученых

Владимир Сурдин
Владимир Сурдин

Марсианских яблочек ждать еще долго

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Вундервафли» наготове: о чем бредят в нацистской Украине

Все мнения
О проекте