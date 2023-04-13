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Чихуахуа ростом 9,14 сантиметра признали самой маленькой собакой в мире

Лейла Алиева
В мире
Чихуахуа ростом 9,14 сантиметра признали самой маленькой собакой в мире
Фото: Pixabay

Чихуахуа по кличке Перл из Орландо внесли в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самой маленькой собаки в мире. Об этом сообщается на сайте издания.

Рост песика составил 9,14 сантиметра, длина туловища — 12,7, а вес всего 553 грамма. У Перл есть две няни, которые удовлетворяют все ее потребности. Каждый день Перл выбирает себе наряд, после этого ей готовят завтрак, кормят ее четыре раза в день, а среди предпочтений — лосось и курица.

— У нее очень плотный график и характер настоящей дивы, — рассказала хозяйка собаки.

Прошлый рекорд был установлен собакой по кличке Милли: ее рост составляет 9,6 сантиметра, говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.

В феврале Пес по кличке Боби из Португалии, которому в мае исполняется 31 год, попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая долгоживущая собака. Дата рождения пса была подтверждена с помощью правительственной базы питомцев SIAC. Боби принадлежит породе рафейру ду алентежу, а их средняя продолжительность жизни составляет от 12 до 14 лет.

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