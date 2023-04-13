Fit Service: Цены на автозапчасти могут снизиться до 10 процентов к концу 2023 года

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Стоимость автозапчастей в России к концу 2023 года может снизиться на 5–10 процентов по отношению к началу марта этого же года. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщила директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

— Цены на автозапчасти зависят от целого ряда факторов. Как у любых импортируемых товаров, есть прямая зависимость от колебаний курса. Однако если курс стабилизируется и новых серьезных потрясений на рынке не будет, то мы ожидаем, что средние цены на автозапчасти по отношению к весне 2023 года будут снижаться, — сказала она.

По словам эксперта, российский рынок производителей и поставщиков быстро отреагировал на запрос, возникший в стране. Овчинникова добавила, что к настоящему моменту на рынке начали появляться как сертифицированные, качественные и недорогие бренды, так и производители с премиальными товарами, передает «Газета.ru».

Весной дилеры планируют ввезти по параллельному импорту автомобили, которые ранее не были представлены на российском рынке. Помимо традиционных бензиновых авто, в список также попали электромобили. Что будут представлять собой новинки, какие машины сейчас чаще всего попадают в Россию и как обстоят дела с ценами, «Вечерней Москве» рассказал главный редактор издательского дома «За рулем» Максим Кадаков.