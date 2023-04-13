Суд арестовал заместителя начальника столичного ИФНС № 15 Ишханову на два месяца

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Суд арестовал заместителя начальника столичного ИФНС № 15 Елену Ишханову на два месяца по делу о взятке. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 13 апреля.

По ее словам, обвиняемая и ее защитник были против ареста, однако суд все равно отправил Ишханову в СИЗО. Там она пробудет минимум до 12 июня 2023 года.

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Ранее стало известно, что в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». По версии следствия, в период с сентября 2016 по октябрь 2018 года Ишханова занимала должность начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС № 28. В этот период она регулярно получала вознаграждения от предпринимателя за то, что не предоставляла в другую налоговую инспекцию сведения об отсутствии юридических лиц на одном из адресов. В связи с этим благодетель смог незаконно заработать более 1,8 миллиона рублей.