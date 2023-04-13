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Юрист Марочкин разъяснил, за что Пугачевой грозит тюремное заключение до 20 лет

Дарья Завгородняя
Динара Кафискина

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Юрист Марочкин разъяснил, за что Пугачевой грозит тюремное заключение до 20 лет
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В среду, 12 апреля, в Генпрокуратуру РФ поступила жалоба: певицу Аллу Пугачеву подозревают в финансировании армии Украины.

В помощи ВСУ 73-летнюю артистку заподозрил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В своем обращении он отметил: «Федеральным проектом были установлены иностранное финансирование деятельности Аллы Пугачевой и ее связи с западными спецслужбами». В поле зрения правоохранительных органов оказались и родственники Аллы Борисовны — дочь Кристина Орбакайте и старший внук Никита Пресняков. Ассоциация патриотических сил Юга России направила заявление в Следственный комитет с целью проверить Орбакайте и Преснякова: возможно, и они оказывают материальную поддержку украинской военщине.

— Согласно новым изменениям в статье 275 «О госизмене» Уголовного кодекса РФ, если подозрения в отношении Пугачевой и ее семьи подтвердятся, им грозит тюремное заключение сроком от 12 до 20 лет, поскольку речь идет об угрозе безопасности РФ, — рассказал «ВМ» звездный юрист Андрей Марочкин.

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