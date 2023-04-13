Сухо и тепло: метеоролог Шувалов рассказал о погоде в столице на выходных

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В предстоящие выходные в столичном регионе несколько похолодает. Столбики термометра в ночные часы опустятся до нуля градусов, а днем максимальные показатели не превысят 10–13 градусов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал метеоролог Александр Шувалов.

По его словам, в конце текущей недели в мегаполис придет североарктический антициклон, вследствие чего произойдет резкое понижение температуры по сравнению с началом недели. В темное время столбики термометра будут достигать даже нулевых значений, пояснил синоптик.

— Днем в пятницу и субботу воздух прогреется до десяти градусов тепла. А вот в воскресенье, 16 апреля, то есть на Пасху, в городе ожидается сухая солнечная погода, температурные значения в Москве достигнут 13 градусов с отметкой «плюс», — сказал спикер.

Таким образом, светлый воскресный праздник будет солнечным и без осадков, уточнил собеседник «ВМ».

В то же время спикер напомнил, что в воскресенье атмосферное давление достигнет нормальных значений — 755 миллиметров. Хотя до этого произойдет резкое понижение, которое может отразиться на метеозависимых людях.

В начале апреля в столице часто меняется атмосферное давление. Такие перепады могут негативно отражаться на самочувствии некоторых людей. Врач-терапевт Лариса Алексеева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие серьезные проблемы со здоровьем могут произойти на фоне атмосферных скачков.