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СК возбудил дело в отношении открывшего стрельбу в школе Санкт-Петербурга подростка

Евгений Жуков
Происшествия
СК возбудил дело в отношении открывшего стрельбу в школе Санкт-Петербурга подростка
Фото: СК РФ

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка за стрельбу в одной из школ Санкт-Петербурга. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

Юношу обвиняют в хулиганстве. Максимальное наказание по этой статье — семь лет колонии. В настоящее время специалисты решают вопрос об избрании подростку меры пресечения, передает официальный сайт ведомства.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в центре образования Калининского района. 16-летний школьник несколько раз выстрелил на улице около здания, ранив двух семиклассников. Затем он зашел в школу и направился в туалет, где выстрелил в двух восьмиклассников. Четверо пострадавших были оперативно отправлены в медучреждение.

Санкт-Петербург Подростки Школы Стрельба
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