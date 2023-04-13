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Выставку к 140-летию Маршала Советского Союза Буденного откроют в Музее Победы

Евгений Жуков
Город
Выставку к 140-летию Маршала Советского Союза Буденного откроют в Музее Победы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы в четверг, 20 апреля, состоится открытие выставки, посвященной Маршалу Советского Союза Семену Буденному. Экспозиция приурочена к 140-летию со дня рождения полководца. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В экспозицию войдут свыше 30 раритетов из семейной коллекции советского офицера. Экспонаты для выставки передал внук маршала Алексей Буденный. Посетители учреждения смогут увидеть личные вещи и фотографии, свидетельствующие о жизни и деятельности великого военачальника.

Среди экспонатов — бинокль в футляре, кобура, учебное кавалерийское седло, а также трамбовка для курительной трубки, подаренная ему Иосифом Сталиным. В витринах также будут показаны бюст и скульптуры Буденного. Посетить выставку можно до 14 мая.

В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, 11 апреля, Музей Победы открыл выставку «Родина. Подвиг. Судьба». Один из разделов экспозиции посвящен трагической судьбе советского татарского поэта и военного корреспондента Мусы Джалиля.

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