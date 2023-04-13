Бывший гендир организации по выработке тепла предстанет перед судом за растрату в Воскресенске

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В подмосковном Воскресенске бывший генеральный директор организации по выработке тепловой энергии предстанет перед судом за растрату. Об этом «Вечерней Москве» сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная в четверг, 13 апреля.

По ее словам, компания получила крупные инвестиции на развитие теплоснабжения Воскресенского муниципального района. Однако организация выполнила только один из девяти пунктов программы, при этом потратив 112 миллионов рублей на какие-то посторонние цели.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Растрата, совершенная в особо крупном размере». Следователи собрали достаточное количество доказательств вины подозреваемого, в связи с чем уголовное дело передано в Воскресенский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что за растраты в особо крупном размере и взяточничество был арестован бывший глава городского округа Воскресенск Артур Болотников.