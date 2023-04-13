Путешествуем ВМесте
«Путешествуем ВМесте»: из Москвы в Карелию на машине — старинные замки, парк «Рускеала» и гастрономические изыски «Путешествуем ВМесте». Жемчужина Черного моря Сочи. Часть 2: Воронцовские пещеры, дендрарий и океанариум Что посмотреть и куда сходить в Сочи «Путешествуем ВМесте»: Тольятти — «Лабиринт желаний», Жигулевское море и замок Гарибальди «Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара
Приметы и советы
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Евросоюз ввел санкции против ЧВК «Вагнер» и издания РИА «ФАН»
Руководство Евросоюза ввело санкции против частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и издания РИА «ФАН». Об этом стало известно в четверг, 13 апреля.
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Приметы и советы
Народный календарь. Как умилостивить водяного на Никиту Водопола, 16 апреля Народный календарь. Как подготовиться к рыбалке на Тита Ледолома, 15 апреля Народный календарь. Как найти счастье 14 апреля Народный календарь. Как избавиться от бесплодия на Ипатия Чудотворца, 13 апреля Народный календарь. Что съесть 12 апреля, чтобы быть здоровым целый год
Проще, чем кажется