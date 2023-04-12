«Удар ниже пяток»: Пригожин прокомментировал санкции Канады против своей компании

Фото: vk/evgeniy_prigozhin

Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во вторник, 11 апреля, прокомментировал введенные правительством Канады против своей компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» санкции.

Информация о вступлении в силу ограничений Канады в отношении принадлежащей предпринимателю компании была опубликована на официальном сайте Канады 5 апреля.

На меры канадских властей против Пригожин ответил в саркастической манере.

— Это ужасно. Практически это удар ниже пояса. Удар значительно ниже пяток, — приводит слова Пригожина его пресс-служба в Telegram-канале.

11 апреля Евгений Пригожин сообщил, что российские силы установили контроль над 80 процентами Артемовска. Он добавил, что бойцы ВДВ и другие подразделения армии закрыли фланги на указанном направлении. В настоящее время Зализнянское, Сакко и Ванцетти, Николаевка и другие населенные пункты, которые ранее заняли бойцы группы «Вагнера», перешли в зону ответственности Министерства обороны РФ.