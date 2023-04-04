Путин заявил, что антироссийские санкции останутся надолго

Фото: администрация президента РФ

Введенные западными странами антироссийские санкции останутся надолго. Об этом заявил во вторник, 4 апреля, президент РФ Владимир Путин во время заседания президиума государственного совета.

— Хочу здесь отметить, что все мы понимаем: санкции, конечно, надолго. Поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов здесь нужны средние и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны, — передает его слова официальный сайт Кремля.

В феврале японские власти ввели санкции в отношении 48 российских граждан, включая замминистра обороны Виктора Горемыкина и главу концерна «Калашников» Алана Лушникова. Ограничения включают заморозку всех активов в стране в случае их наличия. Санкционный список разделен на две части.

Больше года наша страна живет в условиях жестких санкций, введенных западными странами из-за спецоперации на Украине. Однако за это время были выработаны действенные схемы, которые и сегодня позволяют обходить многие ограничения. Каких усилий это стоило РФ и в каких сферах удалось извлечь из санкций выгоду, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.