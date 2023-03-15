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«Новая ветвь развития»: как западные санкции укрепили отечественную экономику

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
«Новая ветвь развития»: как западные санкции укрепили отечественную экономику
Фото: Пелагия Замятина «Вечерняя Москва»

Вот уже год, как Россия живет в условиях жестких санкций, введенных странами Запада из-за спецоперации на Украине. Тем не менее были найдены рабочие схемы, которые и сегодня позволяют обходить многие ограничения. В частности, получилось заполнить потребительский рынок, который недолго пустовал после ухода крупных торговых сетей. Каких усилий это стоило РФ и в каких сферах удалось извлечь из санкций выгоду, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

По словам экономиста и первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, РФ смогла очень быстро адаптироваться к потоку санкций, которые были введены странами ЕС и США.

— Индустрия IT начала новую ветвь развития, многие отечественные наработки в области искусственного интеллекта наконец-то были реализованы и применены, — заметил спикер.

Более того, аккурат после начала санкционной «атаки» в России началась мощная кампания по импортозамещению:

— Посмотрите, сколько отечественных брендов появилось в последний год. Все они пришли на смену ушедшим международным компаниям в сфере одежды и обуви.

Стоит отметить и работу российских специалистов, которым удалось создать мощную базу по решению проблем, связанных с дефицитом передовых технологий.

— Именно их проекты легли в основу производства своей техники, — указал Сигал.

Программа импортозамещения позволила также исключить дефицит продукции на прилавках:

— Марки, которые ранее поставлялись в РФ из Европы и стран, которые присоединились к санкционной политике, теперь всецело производятся в РФ и странах, которые принято считать дружественными, — уточнил спикер.

Примечателен тот факт, что отечественные аналоги ничем не уступают по качеству зарубежным образцам, заключил собеседник «ВМ».

Накануне журналист издания Independent рассказал о своих впечатлениях о том, как РФ справляется с западными ограничениями. Изучив обстановку в стране, он пришел к выводу, что, несмотря на обширные санкции, экономика России чувствует себя гораздо лучше, чем ожидалось, при этом жизнь простых россиян почти не изменилась.

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