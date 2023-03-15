Политическая аллергия: почему США так бурно реагируют на инцидент со сбитым дроном

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Россия должна стратегически реагировать на любые действия США, связанные с незаконным пересечением границ РФ или ее территориальных вод. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Маркелов.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США будут и далее летать над Черным морем, несмотря на ситуацию с падением дрона MQ-9 после инцидента с «российским Су-27».

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт беспилотника США — MQ-9 над Черным морем, после чего аппарат упал в международные воды.

По словам Маркелова, у США имеются некие международные соглашения, связанные с возможностью осуществлять полеты и пролеты над разными территориями и зонами, что, собственно, и объясняет появление их дрона в небе над другими странами.

— К тому же, у американцев давно сложилась традиция нарушать международные договоры любого уровня — будь то документы о соглашении с РФ или иными странами, — заметил Маркелов. — Американцы любые документы нынче вольно трактуют. Что касается кейса по поводу беспилотника, хочется заметить, что еще год назад эту историю никто бы и не заметил — ни Россия, ни США.

Но сейчас эти инциденты не проходят бесследно, потому что у всех идет мгновенная реакция, сказал спикер.

— Получив ноту протеста от Москвы, американцы начали утверждать, что их самолеты-разведчики летают в допустимых рамках везде — над Балтийским морем и иными водными источниками. Но в то же время в Вашингтоне осознают, что в случае с беспилотником MQ-9 они все-таки допустили критическое приближение к территориальным водам РФ, и, понимая остроту момента, у всех началась жесткая реакция, — сказал политолог.

По словам спикера, такую реакцию можно обозначить медицинским термином «политическая аллергия».

— Понимаете, ситуация очень политизирована, так как ежедневно в мире сбивается десятки, если не сотни беспилотников и вряд ли все так живо обсуждают этот инцидент. Но так как отношения между нашими странами крайне напряжены, у всех эта история вызвала некую политическую аллергию, что стало поводом для жарких дискуссий, — продолжил собеседник «ВМ».

Эксперт добавил, что на нежелание США выполнять требуемые РФ и международным правом предписания, касающиеся соблюдения правил пролета над территориальными водами России, должны повлечь ответные реакции со стороны Москвы.

— Для нас это сигнал, что нашим пограничникам нужно усилить контроль на территориальных водах и в небе, следует также усилить систему ПВО Черного и Балтийского морей, — сказал спикер.

Эксперт подчеркнул: в отношении США следует также предпринимать стратегические меры. Если американцы продолжат нарушать договоренности, то РФ обязана будет поднимать этот вопрос уже на уровне международных площадок.