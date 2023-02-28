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МИД Японии ввел санкций в отношении 48 лиц и 94 организаций из России

Юлия Курганова
В мире
МИД Японии ввел санкций в отношении 48 лиц и 94 организаций из России
Фото: shutterstock

Японские власти ввели санкции в отношении 48 российских граждан, включая замминистра обороны Виктора Горемыкина и главу концерна «Калашников» Алана Лушникова. Данная информация размещена на сайте Министерства иностранных дел Японии.

Ограничения включают заморозку всех активов в стране в случае их наличия. Санкционный список разделен на две части. Первый — это перечень по РФ (39 человек), во второй попали физлица из Крыма, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей (9 человек).

Также под японскими санкциями оказались начальник Управления президента России по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, его заместитель Борис Рапопорт, ряд сотрудников Генштаба ВС РФ, чеченский политик Турпал-Али Ибрагимов, которого называют родственником главы Чечни Рамзана Кадырова.

Санкции ввели против 94 российских организаций, в том числе холдинга «Росэлектроника», Физического института имени П. Н. Лебедева РАН, Росбанка, ЧВК «Вагнер», и Росстандарта.

Бельгия заморозила 58 миллиардов евро российских активов. Об этом 27 февраля сообщил министр финансов королевства Винсент Ван Петегем. Он отметил, что это стало крупнейшей суммой замороженных активов РФ среди всех стран Европейского союза.

Япония Санкции Россия
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