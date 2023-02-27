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Бельгия стала рекордсменом по объему замороженных активов РФ в Европе

Евгений Белоусов
В мире
Бельгия стала рекордсменом по объему замороженных активов РФ в Европе
Фото: Pixabay

Бельгия заморозила 58 миллиардов евро российских активов. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил министр финансов королевства Винсент Ван Петегем.

Он отметил, что это стало крупнейшей суммой замороженных активов России среди всех стран Евросоюза. Кроме этого, Брюссель заблокировал российские финансовые транзакции на 191 миллиард евро, передает РИА Новости.

Швейцария в свою очередь не нашла оснований для передачи Украине российских активов. При этом власти страны пообещали и дальше поддерживать Киев, несмотря на данную ситуацию.

12 февраля второй крупнейший банк Швейцарии Credit Suisse заморозил российские активы на сумму 17,6 миллиарда франков, что эквивалентно более чем 19 миллиардам долларов. Известно, что замороженная сумма оказалась значительно больше, чем официально заблокированная властями Швейцарии — 7,5 миллиарда франков.

Недавно во Франции удивились, что российская экономика проявила стойкость, несмотря на то что находится под масштабными санкциями. К числу достижений РФ отнесли рост производства военной техники и успехи в сельском хозяйстве.

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