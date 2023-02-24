Во Франции удивились стойкости экономики России под санкциями

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Французский журнал Challenges написал, что российская экономика проявила удивительную стойкость, несмотря на то что находится под масштабными санкциями.

— Все аналитики, которые предсказывали спад экономики России на уровне 8 процентов, допустили большую ошибку в своих оценках, — сказано в статье.

Уточняется, что снижение ВВП составило 2,2 процента и, по прогнозам МВФ, вырастет на 0,3 процента в 2023 году и на 2,3 в 2024-м.

В публикации заявили, что «Россия держит удар, а Украина — нет», так как украинский ВВП снизился в прошлом году на 34,9 процента.

Среди достижений РФ издание указало рост производства военной техники и успехи в сельском хозяйстве. По мнению экспертов, устоять экономике помогли меры правительства в поддержку промышленности и действия Центробанка, которые «спасли рубль».

Отмечается, что Россия давно готовилась к санкционному давлению и с 2014 года сделала своим приоритетом снижение зависимости от доллара.

Россия фактически выходит на новый цикл развития экономики, в стране есть все возможности для прорыва по многим направлениям. Об этом 21 февраля сказал президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.